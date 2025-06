Predsednik Vučić u Kruševcu: Očinski pozivam sve koji bi da ruše sutra srpsku državu, da to ne čine

Predsednik Aleksandar Vučić je u pratnji ministra odbrane posetio kruševačku crkvu Lazaricu, gde su prisustvovali bdenju koje se služi uoči nacionalnog i verskog praznika Vidovdana. U pratnji arhiepiskopa i mitropolita kruševačkog gospodina Davida, predsednik je obišao crkvenu kuću u porti.

„Srpska država bila je mnogo puta pred ultimatumima stranih velikih sila, i ovog puta su strane sile preko domaćih poslušnika uputile ultimatum“, rekao je predsednik.

Poručio je da ultimatum nije prihvaćen, i da ne moraju da čekaju sutra do 21 čas, komentarišući rok koji su postavili organizatori sutrašnjeg protesta u Beogradu.

„Narod ne treba da se plaši, treba da se plaše samo oni koji planiraju nasilje“, rekao je Vučić.

Predsednik je na Instagramu pozvao sve koji bi, kako je rekao, da ruše srpsku državu sutra, da to ne čine.

„Nalazim se ovde ispred crkve Lazarice, zadužbine prvomučenika velikog kneza Stefana Lazara. Ovde je srpska vojska imala pričest pred Kosovsku bitku. Zahvalan kosovskim junacima što su nam dali kosovsku državu. Ja sam zahvalan srpskom narodu što je uvek štitio, čuvao i odbranio svoju srpsku otadžbinu. Očinski pozivam sve koji bi da ruše srpsku državu sutra, da to ne čine, a vernom slobodarskom narodu samo hoću da kažem da čak i ako to pokušaju, a molim ih da to ne učine, neće uspeti“, poručio je Vučić u video-poruci na Instagramu.