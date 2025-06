Meteorolozi najavljuju novi tropski talas

Kakvo nas vreme čeka u periodu do 7. jula?

30.06.2025. Ponedeljak: Pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 15 do 22 stepena, a najviša od 31 do 35 stepeni. Upozorenje: Tmax ≥ 35 stepeni, verovatnoća 85%.

01.07.2025. Utorak: Sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren, severni i severoistočni. Najniža temperatura od 17 do 22 stepena, a najviša od 32 do 35 stepeni. Upozorenje: Tmax ≥ 35 stepeni, verovatnoća 70%.

02.07.2025. Sreda: Sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 16 do 20 stepeni, a najviša od 33 do 36 stepeni. Upozorenje: Tmax ≥ 35 stepeni, verovatnoća 90%.

Prognoza vremena za narednih pet dana (od 03.07.2025. do 07.07.2025.)

Pretežno sunčano i veoma toplo uz slab i umeren razvoj dnevne oblačnosti i najvišu dnevnu temperaturu u većini mesta od 34 do 38 °S. Od subote (05.06.) uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde sa pljuskovima i gmljavinom i to uglavnom u brdsko planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije.