Dobitnik ovogodišnje Belovodske rozete Predrag Gaga Antonijević

Dobitnik ovogodišnje Belovodske rozete je naš proslavljeni režiser, producent i scenarista Predrag Gaga Antonijević.

Dodela nagrade biće u subotu, 19. jula u Beloj vodi. Organizatori manifestacije koja iz godine u godinu okuplja sve veći broj posetilaca su Kulturni centar Kruševac, Mesna zajednica Bela Voda, Organizacioni odbor i Programski savet Belovodske rozete.

Predrag Gaga Antonijević je rođen je u Nišu 1959. godine, ali je od najranijeg detinjstva živeo u Užicu. Diplomirao je na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu — odsek za filmsku i TV režiju.

Nakon niza kratkometražnih dokumentarnih i televizijskih filmova, 1984. debituje na filmskom platnu sa projektom O pokojniku sve najlepše čiji je i scenarista i iste godine osvaja nagradu UNICEF-a na filmskom festivalu u Veneciji. Godine 1989. učestvuje kao pridruženi reditelj u realizaciji TV serije Balkan ekspres i filma Balkan ekspres 2, a 1991. potpisuje režiju filma Mala, po scenariju Radoslava Pavlovića, sa kojim osvaja niz nagrada. Iste godine odlazi u SAD.

Godine 1998. u produkciji Olivera Stouna režira film Spasitelj koji je osvojio nekoliko nagrada. Tokom 2000-ih u Americi režira filmske naslove: Hard Cash, Little Murder, Breaking at the Edge, gde okuplja velikane američkog filma (Val Kilmer, Ben Kingsli, Endi Makdauel). U Srbiji je tokom 2016. učestvovao kao reditelj krimi TV serije Ubice mog oca, koja je posle prve epizode pobrala sve simpatije publike. Godine 2018. u njegovoj režiji prikazan je film Zaspanka za vojnike. Režirao je film o stradanju dece u Jasenovcu tokom Drugog svetskog rata Dara iz Jasenovca, koji se snimao tokom jeseni 2019, a prikazivanje je počelo 2021. godine.

Idejni je tvorac i kreator popularne špijunske triler serije Državni službenik i serije Pevačica. Živi i radi na relaciji Srbija – SAD. Rukovodi producentskom kućom Dandelion prodakšn.