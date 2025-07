Ministar Gašić obišao vikend naselje Vinci koje je bilo zahvaćeno požarom

Ministar odbrane Bratislav Gašić obišao je vikend naselje Vinci gde je lokalizovan požar koji je izbio pre tri dana.

Ministar Gašić je sa predstavnicima lokalne samouprave, vlasnicima vikendica i meštanima naselja Vinci, u čijem području su u proteklih 10 godina više puta izbijali veliki požari, razgovarao o trenutnoj situaciji, kao i o preduzetim merama po pitanju saniranja nastale štete.

– Najvažnije od svega je da požar nije doveo do ljudskih žrtava i da nije stradala ni jedna životinja. To je najveći strah sa kojim se suočavamo u ovakvim situacijama i, hvala Bogu, do toga nije došlo – rekao je ministar Gašić.

Prema njegovim rečima, nadležne institucije, koje su već na terenu, treba da ispitaju sve okolnosti i uzroke nastanka nemilog događaja.

– Ukoliko se istragom utvrdi da je požar nastao usled nepravilnog rada Vojske, onda će Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije nadoknaditi štetu – izjavio je ministar Gašić i naglasio da će pripadnici Vojske Srbije biti na raspolaganju građanima sve vreme dok za to bude postojala potreba, kako bi se sprečila ponovna pojava i širenje vatre.

On je zahvalio pripadnicima Vojske i svima koji su bili angažovani na gašenju požara.

– Zahvaljujući njihovom profesionalizmu, požrtvovanosti i efikasnosti – požar je lokalizovan. Pripadnici Vojske Srbije, njih oko 200, kao i vojne inžinjerijske mašine, vatrogasna vozila, helikopteri Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane, uz pomoć i podršku dva helikoptera Ministarstva unutrašnjih poslova, ali i brojnih meštana, uložili su maksimalne napore da bi zaustavili vatrenu stihiju koja se širila na gustu borovu šumu, nekoliko hektara travnatog zemljišta i naselje Vinci. Na to područje izručene su tone vode i na svu sreću požar je stavljen pod kontrolu, a sprečena je šteta širih razmera – istakao je ministar Gašić i pohvalio rad i angažovanje pripadnika Sektora za vanredne situacije i lokalne samouprave.