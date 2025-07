Upis učenika u srednje škole sutra i prekosutra: Obavljaće se na dva načina

Upis učenika u srednje škole obavljaće se u sutra i prekosutra (u ponedeljak, 7. jula i u utorak 8. jula), a u prvom krugu raspoređeno je 57.628 učenika, saopštilo je Minstarstvo prosvete.

Upis će se obavljati na dva načina: elektronskim putem preko portala „Moja srednja škola“, od sutra u 8 časova do 8. jula do 15 časova i neposredno u školi u koju je učenik raspoređen (osim za muzičke i baletske škole) sutra i prekosutra od 8 do 15 časova.

U prvom krugu raspoređeno je 57.628 učenika, a u jednu od prve tri želje raspoređeno je 83,63 odsto učenika, što je dobar rezultat, jer su učenici i njihovi roditelji ili drugi zakonski zastupnici dobro sagledali uspeh i ostvarene bodove na završnom ispitu, navedeno je u saopštenju.

Po prvom opredeljenju raspoređeno je 36.115 učenika, po drugom 7.963, a po trećem 4.116 učenika.

Svaki učenik je imao pravo da iskaže 20 različitih opredeljenja za obrazovne profile.

U četvorogodišnje obrazovne profile upisano ukupno je 48.324 učenika, od čega u gimnazije 15.124, dok je u trogodišnje obrazovne profile upisano 9.304 učenika.

Posle prvog upisnog kruga, neraspoređeni učenici, njih 1.125, imaju mogućnost da se u drugom upisnom krugu upišu na preostala slobodna mesta.

U četvorogodišnjim profilima preostala su 8.182 mesta, dok je u trogodišnjim taj broj 4.308.

Danas će biti objavljen konačan raspored učenika po školama u drugom upisnom krugu.

Učenici koji iz zdravstvenih i objektivnih razloga nisu polagali završni ispit u junskom roku moći će to da urade 13, 14. i 15. avgusta.

Konačni rezultati raspodele učenika po srednjim školama i obrazovnim profilima objavljeni su u petak na portalu Moja srednja škola (www.mojasrednjaskola.gov.rs), dva dana ranije nego što je to predviđeno školskim kalendarom.