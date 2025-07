Uhapšen osumnjičeni za ubistvo bicikliste

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu uhapsili su S. A. (1949) iz okoline Varvarina, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo.

On se sumnjiči da je sinoć, oko 19.50 časova, na lokalnom putu izmeću Bačine i Izbevice, svojim automobilom oborio pedesettrogodišnjeg biciklistu koji je zadobio teške telesne povrede od kojih je preminuo u kruševačkoj opštoj bolnici.

Operativnim radom, policija je došla do saznanja da su između osumnjičenog i pedesettrogodišnjeg muškarca duže vreme bili narušeni odnosi, kao i da je bilo međusobnih pretnji, zbog čega krivično delo nije kvalifikovano kao neko od krivičnih dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja. S. A. je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Kruševcu, određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu, saopštavaju iz Policijske uprave.