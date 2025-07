DRŽAVNO FINALE 12. SEZONE PLAZMA SPORTSKIH IGARA MLADIH

Državno finale 12. sezone Plazma Sportske igre mladih, počelo je u Apatinu gde smo dobili pobednike u Wiener Städitche Cup u rukometu, NIS odbojci na pesku i Millennium Team basket 3×3 takmičenju u košarci. U Boru je nastavljavljeno Državno finale 12. sezone Plazma Sportske igre mladih, a za pobedu na Državnom finalu borili su se pojedinci i ekipe iz sledećih sportova: šah, Lino igra između dve vatre, trka na 60 metara, tenis, stoni tenis i odbojka (dodatna motivacija mladim odbojkašima i odbojkašicama je bila i to što su na dresovima nosili naziv Banka Poštanska Štedionica, baš kao i reprezenativci i reprezentativke Srbije u odbojci).

Nakon Bora, karavan stiže u Kruševca gde ostaje da mali fudbaleri pokažu koja je ekipa najbolja u Telekom Srbija kupu u malom fudbalu 13.07.2025. i Coca Cola Cup-u (direktan prenos finala biće 14.07.2025. na TV Arena Sport u 19h Finale za devojčice i od 19:50 Finale za dečake.

Najbolje plasirana deca na Državnom finalu iz svih sportskih disiplina u okviru Plazma Sportskih igara mladih takmičiće se na međunarodnom finalu u Splitu, koje će se održati od 23. do 27 avgusta 2025. godine.

Plazma Sportske igre mladih iz godine u godinu beleže rast i privlače sve veći broj dece i mladih koji učestvuju u različitim sportskim disciplinama. Iako naziv Igara asocira na takmičenje i postizanje sportskih rezultata, njihova misija nadilazi same sportske uspehe. Glavni fokus je na promociji sporta, zdravog načina života, fer-pleja, drugarstva i poštovanja različitosti, pružajući mladima priliku da se udalje od negativnih faktora današnjeg društva.Takmičenja su otvorena za svu decu, bez obzira na to da li se aktivno bave sportom, a učešće je potpuno besplatno. U okviru Plazma Sportskih igara deca uzrasta od 6 do 16 godina mogu se takmičiti u 10 sportskih disciplina: Coca Cola Cup mali fudbal, Telekom Srbija mali fudbal, Millennium Team basket 3×3, Wiener Städitche Cup rukomet, šah, odbojka, NIS odbojka na pesku, Lino igra između dve vatre, trka

na 60 metara, tenis i stoni tenis.

Plazma Sportske igre mladih održavaju se od januara do avgusta svake godine i predstavljaju najveću manifestaciju amaterskog sporta za decu u Evropi. Igre imaju dugu tradiciju – organizuju se već 29 godina u Hrvatskoj, 15 godina u Bosni i Hercegovini, 2 godine u Sloveniji, dok je ova sezona 12. po redu u Srbiji. Od osnivanja do danas, kroz takmičenja u sve tri zemlje prošlo je preko 3.088.000 učesnika.

Kroz sport i druženje, kao i edukativne radionice Zero Waste u svrhu zaštite životne sredine i Planete jedine koju imamo, kao i kroz kampanju u saradnji sa Dunav osiguranjem “Pružam ruku, ne podmećem nogu“, usmerenu protiv svih vidova nasilja, Sportske igre mladih nastoje da promovišu vrednosti poput razumevanja,prijateljstva, solidarnosti i fer-pleja, pružajući mladima pozitivnu alternativu u odnosu na negativne uticaje današnjeg društva. Posebnu podršku manifestaciji pružaju istaknuti sportisti i sportski radnici, među kojima su Aleksander Čeferin, Johannes Hahn, Nasser Al-Khelaifi, Luis Figo, Predrag Mijatović, Nemanja Matić, Nemanja Vidić i mnogi drugi. Poršku pružaju i brojne svetske institucije, od kojih izdvajamo: MOК, UEFA, FIDE, FIBA, Evropska komisija kao i kompanije: Bambi a.d.,Coca-Cola HBC, NIS AD, Banka Poštanska Štedionica, Kompanija Dunav osiguranje AD, Millennium Team, Podravka, Topps, Telekom Srbija, Wiener Städtische osiguranje, UEFA Foundation.

KO POBEDI – IDE U SPLIT!

Pobednici državnog finala plasiraće se na međunarodno finale u Splitu (23–27. avgust), gde će

predstavljati Srbiju i takmičiti se protiv vršnjaka iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Slovenije.

Plazma Sportske igre mladih nisu samo takmičenje – to je pokret. Pokret koji oblikuje

generacije, gradi karaktere, i uči decu da se bore časno, igraju srcem i pomažu drugima.

Dok se u gradovima širom Srbije pripremaju tereni, jedno je sigurno: leto će biti u znaku sporta,

osmeha i šampionske energije. Poželimo im sreću, a fer plej se ovde podrazumeva. Jer igre su

zakon!