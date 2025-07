MUP izdao upozorenje na jak toplotni talas i opasnost od požara

Sektor za vanredne situacije MUP-a Srbije izdao je upozorenje na jak i dugotrajan toplotni talas sa maksimalnim temperaturama od 37 do 40 stepeni Celzijusa u trajanju od najmanje pet dana u kontinuitetu.

Novi toplotni talas u trajanju od najmanje pet dana, najavljuje se od ponedeljka. Do petka se očekuje temperatura od 35 do 40 stepeni, a u petak i do 42 stepena uz pojačan jugozapadni vetar.

Sektor za vanredne situacije MUP-a Srbije upozorava da će toplotni talas u narednim danima dodatno doprineti porastu opasnosti od iniciranja i širenja požara na otvorenom.

U saopštenju se navodi da će rizici biti najizraženiji u regionima sa najvećim deficitom vlage u zemljištu, odnosno sa najvećim nedostatkom padavina iz prethodnog perioda, naročito u petak, kada će u brdsko-planinskim predelima duvati i umeren do jak jugozapadni vetar (fen).

SMS upozorenja građanima se dostavljaju u regionima u kojima se očekuje udruženi efekat izraženog toplotnog talasa (pet dana uzastopno sa maksimalnom temperaturom od 38 stepeni i više) i dugotrajne suše – najpre u Topličkom, Jablaničkom, Pčinjskom, Pirotskom, Nišavskom i Zaječarskom okrugu, navodi se u saopštenju MUP-a.

Saveti građanima tokom toplotnog talasa

Jaki toplotni talasi ugrožavaju živote ljudi i životinja. Najosetljivija su deca i stariji, zatim hronični bolesnici, lica pod terapijom i meteoropate, kao i sve osobe izložene teškom fizičkom naporu na visokim temperaturama.

Usled rizika od toplotnog udara i dehidracije, smanjite boravak na otvorenom između 10 i 17 časova.

Redovno se hidrirajte i koristite laganu odeću svetlih boja. Proveravajte starije komšije i ne ostavljajte decu i kućne ljubimce u zatvorenom automobilu.

MUP savetuje da se prate uputstva nadležnih organa.