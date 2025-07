Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži danas do 19.00 časova bez vode će biti naselje Pejton – Vojvode Stepe (od Bulevara Nikole Pašića do Gavrila Principa), Varšavska (od Aleksandra Fleminga do Vojvode Stepe), Petra Kočića (od Aleksandra Fleminga do kraja ulice), Trg Pukovnika Dragutina Gavrilovića i prateće ulice.

Za korisnike u naselju Pejton organizovane su cisterne sa pijaćom vodom na sledećim lokacijama:- kod vrtića „Labud“- na uglu ul. Vojvode Stepe i ul. Rankeove.