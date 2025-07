RHMZ upozorava na veoma jak i dugotrajan toplotni talas, u petak i subotu i do 42 stepena

Toplotni talas koji će se zadržati do subote biće najizraženiji na jugu i istoku Srbije, sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni Celzijusa, a u petak i subotu lokalno i do 42 stepeni Celzijusa, uz pojačan jugozapadni vetar.

U istom periodu, na severu i zapadu Srbije najviše dnevne temperature još danas biće u manjem padu, od 32 do 34 stepeni, a od četvrtka ponovo u porastu, od 35 do 39 stepeni Celzijusa.

Ekstremni uslovi za nastanak i razvoj požara na otvorenom

Vreme u narednim danima dodatno će doprineti porastu opasnosti od iniciranja i širenja požara na otvorenom, upozorava RHMZ:

Rizici će biti najizraženiji u regionima sa najvećim deficitom vlage u zemljištu (odnosno sa najvećim nedostatkom padavina iz prethodnog perioda), naročito u petak i subotu, kada će u brdsko-planinskim predelima duvati i umeren do jak jugozapadni vetar.