Kakvo nas vreme čeka na početku avgusta?

01.08.2025. Petak: Pretežno sunčano i još malo toplije. Vetar slab do umeren južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 17 stepeni, a najviša dnevna od 28 do 32 stepena.

02.08.2025. Subota: Pretežno sunčano i toplo. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti na jugozapadu, zapadu i severozapadu tek ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vetar slab i umeren jugoistočni, na jugu Banata povremeno i jak. Najniža temperatura od 13 do 19 stepeni, a najviša dnevna od 30 do 33 stepena. Upozorenja: Tmax ≥ 32 stepena, verovatnoća 80%. Lokalna pojava grmljavina, verovatnoća 70%.

03.08.2025. Nedelja: Novo jače naoblačenje i osveženje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom koje će pre podne zahvatiti severne i zapadne, a posle podne i ostale predele Srbije. U drugom delu dana lokalno se očekuju i kratkotrajne vremenske nepogode: veća količina padavina za kratko vreme, jak vetar u zoni pljuska i grad. Vetar u skretanju na slab i umeren, posle podne kratkotrajno i jak, severozapadni. Najniža temperatura od 15 do 20 stepeni, a najviša dnevna od 25 stepeni na severozapadu do 32 stepena na jugoistoku. Upozorenja: Lokalna pojava grmljavina sa gradom, verovatnoća 85%. Količina padavina ≥ 20 l/m² u periodu do 3 h, verovatnoća 85%. Tmax ≥ 32 stepena, verovatnoća 90%.

04.08.2025. Ponedeljak: Prestanak padavina i razvedravanje, ujutru u severnim, pre podne u zapadnim i centralnim, posle podne i u ostalim predelima. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 14 do 18 stepeni, a najviša dnevna od 23 do 28 stepeni. Upozorenja: Lokalna pojava grmljavina, verovatnoća 80%. Količina padavina ≥ 10 l/m² u periodu do 3 h, verovatnoća 80%.

