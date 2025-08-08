КРУШЕВАЦ – ДУХОВНИ ЦЕНТАР ЕПАРХИЈЕ И ТРОН МИТРОПОЛИЈЕ: Обнова Лазаревог града – духовнa обновa житеља Крушевца и околине

Обнова Лазаревог града подразумева духовну обнову житеља Крушевца и околине. Духовни и материјални процват Епархије, доласком Архиепископа и Митрополита крушевачког Господина Давида на свим пољима је видљив.
Очигледно се испуњавају и молитвене жеље наших Светих предака, Немањића и Лазаревића, а Духовни бедеми Крушевца и Деспот Стефан Лазаревић, инспирација су свим Крушевљанима.
– Када човек дође у Крушевац и када уђе у Цркву Лазарицу, буде на Светој Литургији, а нарочито ми свештеници када одслужимо Свету Литургију – не можемо да се понашамо као да се ништа не догађа. Ми осећамо да су тим простором ходили многи знаменити и велики људи.
У видео објави која следи, као сегмент Пројекта “Крушевац – центар Епархије и трон Митрополита” који се реализује на Порталу РТК.РС, уз подршку Града Крушевца, свештеник и књижевник протојереј ставрофор Љубивоје Радовић говори о Духовној обнови инспирисаној животом и стваралаштвом Деспота Стефана Лазаревића.