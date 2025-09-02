Posmatranje totalnog pomračenja Meseca

Potpuno pomračenje Meseca moći će u celosti da se posmatra iz Srbije u nedelju 7. septembra. U Srbiji će se Mesec delimično pomračen pojaviti na istoku u večernjim satima, kada Mesec izađe na istoku negde oko 19 časova. Potpuno pomračen će biti od 19.30 do 20.52 časa. Poslednji kontakt sa Zemljinom senkom će biti u 21.56, a sa teško uočljivom polusenkom u 22.56 časova.

Ukoliko bude vedro, Kruševljani će ovu interesantnu pojavu uz stručne komentare moći da prate i sa Bagdale kod crkvice opremom astronomskog udruženja “Eureka”. Udruženje će pokušati da pripremi tehniku i za onlajn praćenje događaja iz opservatorije “Šarengrad”.

Sve faze pomračenja će moći da se posmatraju iz Indije, Kine, centralne Rusije, Kazahstana i zapadne Australije, a neće se videti ni iz Severne ni iz Južne Amerike. Prema procenama, ovu pojavu moći će da vidi oko 77 odsto stanovnika Zemlje. U Srbiji za sad je poznato da će događaj pratiti kolege iz astronomskog društva “Ruđer Bošković” sa Kalemegdana.

Za vreme pomračenja Mesec prolazi kroz Zemljinu senku, a do njegove površine od bele svetlosti Sunca kroz Zemljinu atmosferu prolazi samo crvena boja, pa Mesec ima bakarnocrvenu boju, zbog čega se na Zapadu često naziva “krvavi Mesec”.

Pomračenje Meseca se prati golim okom.