Danas se praznuje Sveti Velikomučenik Agatonik

Rodom iz Nikomidije u Maloj Aziji, Sveti Agatonik beše borac protiv idolopoklonstva a za veru Hristovu, postrada u 3. veku.U čast Svetog Mučenika Agatonika podignuta je Crkva u Carigradu.

U Kruševcu je veoma poštovan. Predanje kaže da je od Turaka izbavio vojnika iz naših krajeva, pa je, u znak zahvalnosti podignuta mala Crkva,u krugu Fabrike Obilićevo.

Početkom 20. veka, sagrađena je nova a 1966.godine, iz fabričkog kruga Zakićevo, preseljena je na Staro kruševačko Groblje.

Početkom 90-tih godina Crkva se ponovo obnavlja i u godinama koje slede počinje potpuni Bogoslužbeni krug. Osim Crkve na Starom kruševačkom Groblju, Svetom Agatoniku je posvećen i novi hram u Donjem Stepošu.