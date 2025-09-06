Sa Blagoslovom Njegovog Visokopreosveštenstva Arhiepiskopa i Mitropolita kruševačkog Gospodina Davida u Sabornom Hramu Svetog Velikomučenika i Pobedonosca Georgija u Kruševcu, sutra će biti služen Moleban za početak nove školske godine.

Sveta Liturgija počinje u 8 časova, a prema rečima starešine Hrama protojereja stavrofora Đorđa Milojkovića, Molebanu će tradicionalno prisustvovati profesori, nastavnici i đaci sa porodicama i prijateljima. Moleban ili Molitva za početak školske godine je, prema rečima sveštenika “Priziv Svetoga Duha pred početak nove školske godine” a suština je u sabornoj molitvi da Duh Sveti, svojom božanskom blagodaću, razgori srca đaka po školama i svim prosvetnim ustanovama, i da svima otvori umove za poznanje svakog dobrog dela i sticanje znanja kojima se izgrađujemo u slavu Trojičnoga Boga, a za lično i sveopšte spasenje.