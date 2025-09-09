Nizak vodostaj na rekama, u jezeru Ćelije još uvek zadovoljavajuća količina vode

Posledica visokih temperatura i male količine padavina od maja ove godine je nizak vodostaj na rekama a u jezeru Ćelije je još uvek zadovoljavajuća količina vode.

Dugoročno, moramo da izvršimo pripreme za neko alternativno vodsnabdevanje i čuvanje postojećih izvora koje iamamo a to su brane na bujičnim vodotokovima i ta se voda može između ostalog koristiti za navodnjavanje poljoprivrednih kultura-ističe Dušan Todorović načelnik Odeljenja za poslove odbrane i vanredne situacije Grada Kruševca.

On napominje da je naš grad i pomenuto Odeljneje proteklog vikenda dalo podršku u realizaciji takmičenja u sportskom ribolovu, raščiščavanjem terena. Na jezeru Ćelije ovaj sportski događaj organizovalo je Udruženje sportskih ribolovaca RASINA koje je sa svojom ekološkom sekcijom održalo akciju čiščenja priobalja ali i samog jezera od prirodnog i drugog otpada.