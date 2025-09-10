Sutra je Usekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja ili jesenji Sveti Jovan. Dan kada je Krstitelj stradao provodi se u strogom postu koji je propisala crkva i molitvom Svetom Jovanu, koji je sve ljude pozivao na pokajanje “jer se približi Carstvo Nebesko”.

Smrt Svetog Jovana dogodila se pred Pashu, a praznovanje 11. septembra ustanovljeno je zbog toga što je tog dana osvećena crkva koju su podigli na njegovom grobu u Sevastiji car Konstantin i carica Jelena.

U narodu ovaj praznik ima dugu tradiciju i spada u grupu velikih praznika, koji se posebno poštuju. Izbegava se bilo kakav rad, kako napolju, tako i unutar kuće. Tog dana cela porodica posti, a narod se okuplja u hramovima na liturgiji.

Svetom Jovanu Krstitelju posvećena je nova Crkva na Bagdali, u okviru Kompleksa Kruševačkih Arhangela, koji su u izgradnji.

Usekovanju Glave Svetog Jovana posvećena je Crkva u Stevancu, u Mojsinjskoj Svetoj Gori, koja datira iz Doba Cara Lazara i nazivaju je Kapijom Srbije.