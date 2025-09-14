Danas počinje nova Crkvena godina

Sa Blagoslovom Njegovog Visokopreosveštenstva Arhiepiskopa i Mitropolita kruševačkog Gospodina Davida, u Sabornom Hramu Svetog Velikomučenika i Pobedonosca Georgija u Kruševcu služena je Sveta Liturgiju sa blagodarenjem i Molitvom za početak nove Blagoslovene Godine Gospodnje.

Blagodarenjem Gospodu za sve, u svim srpskim crkvama i manastirima započela je Crkvena Nova godina. Dugo vremena je i građanska godina u svetu računata kao i Crkvena od 1. septembra, pa se ona prenela na 1. januar najpre u zapadnoj Evropi, a potom i u Rusiji u vreme Petra Velikog, i u ostale Pravoslavne zemlje.

U spomen na velikog podvižnika iz 5. veka, koji se podvizavao na stubu visokom 15 metara, Prepodobnog Simeona Stolpnika, koji se takođe danas slavi, osveštani su slavski kolači.