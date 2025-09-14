SA NAUKOM NA TI: Naučni klub pri Centru za stručno usavršavanje u Kruševcu omogućava mladima da šire znanja iz nauke

Naučni klub pri Centru za stručno usavršavanje u Kruševcu osnovan je pre devet godina i namnjen je pre svega deci i mladima koji na zanimljiv i edukativan način mogu da dobiju šira znanja iz raznih naučnih oblasti.

U Centru se u polslednjoj nedelji septembra organizuje 15-ta po redu manifestacija EVROPSKA NEDELJA MOBILNOSTI a okviru nje i NOĆ ISTRAŽIVAČA. U okviru projekta RIFOKUS, od ukupno devet radionica, osam će biti održano u Pionirskom parku. Predavači su iz raznih oblasti a teme su ZDRAVLJE NA MOM TANJIRU, PUTEVI NAUKE, TAJNI KOD PRIROD4E i druge.

Televizija Kruševac realizuje medijski projekat SA NAUKOM NA TI sufinansiran iz budžeta Republike Srbije-MInistarstva informisanja i telekomunikacija.