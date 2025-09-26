Svečanost povodom 70 godina postojanja Osnovne organizacija gluvih i nagluvih Kruševac

U okviru obeležavanja Međunarodne nedelje gluvih i Međunarodnog dana znakovnih jezika, Osnovna organizacija gluvih i nagluvih Kruševac organizovala je u Klubu Kulturnog centra svečanost povodom 70 godina postojanja.

Izrazivši zahvalnost lokalnoj samoupravi i gradonačelniku Kruševca na svesrnoj pomoći, predsednica ove organizacije, Sunčica Ilić navela je da se gluvi susreću sa mnogim barijerama, a glavna barijera je u zapošljavanju.

Pomoćnik ministra u sektoru za zaštitu osoba sa invaliditetom u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Biljana Barošević napomenula je da je prioritet ovog Ministarstva konstantna podrška savezima i lokalnim udruženjima osoba sa invaliditetom.

Pored brojnih gostiju iz cele Srbije, svečanosti je prisustvovala pomoćnica Gradonačelnika Kruševca Ana Prvanov, kao i druge zvanice iz javnog i kulturnog života grada.