SAČUVAJMO SVAKU KAP: Ribarska Banja – voda kao lek (VIDEO PRILOG)

Autor: RTK

Ribarska Banja od davnina je poznata kao lečilište za koštano zglobna i neurološka oboljenja, a sve češće leče se i pacijenti sa izvesnim kožnim bolestima.

Prošle godine Specijalna bolnica Ribarska Banja obeležila ke značajan jubilej -190 godina rada i postojanja. Zvanično Ribarska Banja kao lečilište kostiju, zglobova i neuropatskih i degenerativnih oboljenja počinje da radi 1834. godine i ta godina se uzima kao početak lečenja pacijenata koji pate od kostobolje i drugih bolesti, ali i koji ulažu u svoje zdravlje.

O lekovitosti voda u Ribarskoj Banji razgovarali smo sa načelnicom rehabilitacije i balneologom doktorkom Draganom Petrović, sa pacijentima i gostima.

