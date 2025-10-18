КРУШЕВАЦ – ДУХОВНИ ЦЕНТАР ЕПАРХИЈЕ И ТРОН МИТРОПОЛИЈЕ: Протојереј Јован Вуковић о молитвеном животу и духовном усавршавању младих

У Крушевцу, старој српској Престоници, грађеној Молитвом Светога Цара Лазара, Оснивача Града и свих Светих Лазаревића, ничу нове цркве. Постојеће се уређују, украшавају. Негује се Светосавска културна баштина.
– Оно што је најсветије у свакој Цркви – то је Господ Исус Христос који нам даје Светост. Она се даје кроз Свете Тајне, нарочито кроз Свету Литургију, кроз Свету Тајну Причешћа. Тако да је свака Црква украшена тим Даровима. Имамо оно што видимо оком, а имамо и оно што не видимо, а то је често најбитније. Не можемо ми да сагледамо и да опишемо оно што наш ум не може да смести, и што наш разум не може да објасни.О значају Крушевца, као центра Епархије са Троном Митрополита, кроз призму молитвеног живота младих и њиховог духовног усавршавања, у наредној видео објави говори старешина Цркве Покрова Пресвете Богородице крај Расине, свештеник и здравствени радник протојереј Јован Вуковић. Пројекат “Крушевац – центар Епархије са Троном Митрополита”, реализује се на Порталу РТК.РС, уз подршку Града Крушевца.