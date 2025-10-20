Na 15. sednici Skupštine grada predlozi odluka o rebalansu budžeta i izmeni i dopuni Programa uređivanja građevinskog zemljišta

Predsednica Skupštine Grada Kruševca dr Dragana Barišić najavila je predstojeću, 15. sednicu Skupštine Grada, koja će biti održana u sredu, 22. oktobra, od 10 sati, uz direktan prenos na RTK.

Sednica će imati samo dve tačke dnevnog reda – Predlog Odluke o rebalansu budžeta i Predlog Odluke o izmeni i dopuni Programa uređivanja građevinskog zemljišta za 2025.

– Očekuje se fer i kvalitetna rasprava o rebalansu budžeta, kao i o drugoj tački, koja je takođe povezana, rekla je za RTK predsednica dr Barišić. Ova vlast radi odgovorno već 13 godina, i nastaviće tako, uprkos otežanom radu zbog opstrukcije opozicije. Uradićemo kvalitetan rebalans, i za mesec – dva usvojiti budžet za narednu godinu, i još jednom se, nadam se – pohvaliti sa izuzetnim predlozima, planovima i ostvarenjima.