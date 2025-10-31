U Kruševcu promovisan “Rečnik ekonomskih pojmova”

Rečnik ekonomskih pojmova – naziv je naučne knjige sa ekonomskim pojmovima važnim za poslovanje privrednih i drugih subjekata, u izdanju Srednje mešovite škole Kruševac i akademika, profesora dr Mitra Lutovca, osnivača i direktora Škole.

U izradi knjige učestvovalo je 8 profesora i 34 učenika Srednje mešovite škole iz Kruševca i Evropske poslovne škole iz Beograda. Promocija “Rečnika ekonomskih pojmova” održana je u Beloj sali Kulturnog centra Kruševac, uz učešće učenika i profesora.

Na promociji je govorio savetnik ministra nauke u Ministarstvu nauke Republike Srbije Zoran Tomić i uputio podršku učenicima koji su zajedno sa svojim profesorima pripremili “Ekonomski rečnik” na popularan način, tako da se može koristiti i u nauci, ali i u svakodnevom razgovoru.

Promocija je bila povod za razgovor sa direktorom Srednje mešovite škole Kruševac dr Mitrom Lutovcem i njegovim učenicima.

– Specifičnost je da je ovo "Škola bez traume", izjavio je za RTK osnivač i direktor dr Mitar Lutovac