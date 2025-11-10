Učenici Srednje mešovite škole Kruševac obišli Jastrebac u okviru edukativno-rekreativne aktivnosti

Učenici Srednje mešovite škole Kruševac obišli su planinu Jastrebac u okviru jednodnevne edukativno-rekreativne aktivnosti koju je organizovala škola, u saradnji sa Planinarsko sportskim društvom „Jastrebac” iz Kruševca.

Tokom posete, predstavnici društva „Jastrebac” srdačno su dočekali učenike i profesore, upoznajući ih sa prirodnim lepotama i bogatom florom Jastrebca. Mladi su imali priliku da uče u prirodi — na otvorenom, kroz radionice posvećene razvijanju zdravih stilova života, negovanju sportskog duha, kao i značaju boravka na čistom vazduhu.

Poseban deo programa bio je posvećen upoznavanju sa lekovitim biljem i prirodnim resursima ove planine, kao i razgovorima o tome kako priroda pozitivno utiče na ljudsku energiju, raspoloženje i zdravlje.

Pored edukativnog dela, učenici su uživali u druženju, planinarenju i raznim sportskim aktivnostima u prirodi. Cilj ove posete bio je da se kod mladih razvije ljubav prema planinama, očuvanju prirode i aktivnom načinu života.

Srednja mešovita škola Kruševac kontinuirano nastoji da organizuje što više ovakvih i sličnih aktivnosti koje doprinose kvalitetnijem učenju i celokupnom razvoju učenika. Nedavno je u školi održana promocija „Učeničkog rečnika ekonomskih pojmova”, koji je rezultat rada i kreativnosti naših učenika i nastavnika.

Škola planira i u narednom periodu brojne zanimljive sadržaje — radionice, edukativne izlete, kulturne i sportske aktivnosti. Tradicionalno, učenici svake godine sa školom putuju na more, što je iskustvo koje pamte po druženju, zajedništvu i lepim uspomenama.

Deca rado učestvuju u svim školskim aktivnostima, a u školi se oseća pozitivna atmosfera, entuzijazam i duh saradnje koji povezuje učenike i nastavnike.

Srednja mešovita škola Kruševac i Planinarsko sportsko društvo „Jastrebac” najavili su da će i u narednom periodu nastaviti saradnju i realizovati slične aktivnosti, koje podstiču ekološku svest i zdrave navike kod mladih.

Ovakve aktivnosti pokazuju da škola nije samo mesto učenja, već i prostor za druženje, stvaranje lepih uspomena i razvijanje ličnosti mladih ljudi. Srednja mešovita škola Kruševac ostaje posvećena tome da svojim učenicima pruži znanje, iskustva i vrednosti koje će im koristiti u životu — i u školi i van nje.