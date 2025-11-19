Sutra 16. sednica Skupštine grada Kruševca

Šesnaesta po redu sednica Skupštine grada Kruševca biće održana sutra.

Na dnevnom redu naćiće se 38 tačaka, između ostalog, više predloga Odluka o planovima detaljne regulacije, usvajanje izveštaja o izvršenju budžeta grada za period januar-februar 2025., kao i predlog Programa unapređenja socijalne zaštite i Odluke o načinu ostvarivanju statusa roditelja-negovatelja na teritoriji grada, razrešenjе i imenovanjе novih članova Školskih odbora za više škola i više rešenja o prodaji građevinskog zemljišta u svojini grada.

Skupština počinje u 10 sati, a tok zasedanja direktno će prenositi Televizija Kruševac.

Iz Gradske uprave Kruševac obaveštavaju građane da će zbog održavanja Sednice Skupšite biti izmenjeno radno vreme Gradske uprave od 12 do 17časova.