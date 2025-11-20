U prvom delu novembarskog, 16. zasedanja Skupštine grada Kruševca, odbornici su usvojili objedinjene tačke dnevnog reda, od 1 do 8, o Predlogu odluke o izmenama i dopunama planova detaljne regulacije za više lokacija na teritoriji grada Kruševca. Započeta je i rasprava o izvršenju budžeta grada za prvih 9 meseci ove godine.

Današnja 16. sednica Skupštine grada Kruševca počela je raspravom o objedinjenim tačkama dnevnog reda i izmenama i dopunama planova detaljne regulacije za više lokacija. U raspravu se uključio i glavni gradski urbanista Vojkan Tulić, koji je obrazložio predložene odluke.

Posle dvoipočasovne rasprave odbornička većina usvojila je odluke. Gradonačelnik Ivan Manojlović izložio je pred odbornicima Izveštaj o izvršenju budžeta grada za period januar – septembar 2025., istakavši da je budžet u velikom broju segmenata, u ovom periodu, realizovan 70 odsto, a prihodna strana budžeta – porez na prihode, je na zavidnom nivou.

Bilo je predviđeno da današnje zasedanje ima 38 tačaka dnevnog reda, ali su po hitnom postupku dodate još tri, tako da će odbornici raspravljati i o predlogu nove cene po kvadratnom metru nepokretnosti po kojoj se utvrđuje porez na imovinu za 2026. godinu; izmeni i dopuni Odluke o organizaciji Gradske uprave, i predlogu za davanje na korišćenje Narodnom Muzeju Kruševac kuće narodnog heroja Miloja Zakića.