Svečana akademija povodom 73 godine postojanja i rada Osnovne škole ,,Jovan Jovanović Zmaj”

U holu Osnovne škole ,,Jovan Jovanović Zmaj”, održana je svečana akademija povodom 73 godine njenog postojanja i rada.

Ova obrazovna ustanova ima ukupno 569 đaka u 26 odeljenja u matičnoj školi i tri izdvojena odeljenja u Veliko Golovodu, Kobilju i Stancima.

U prethodnoj nastavnoj godini učenici su osvojili 67 nagrada na takmičenjima svih rangova, predstoji im takmičenje iz matematike u decembru a badminton sekcija ZMAJEVI imala je preko 26 medalja na nacionalnim i međunarodnim takmičenjima.

Direktorka ove škole Jasmina Jovanović, naglašava veliku podršku Grada Kruševca, koji je sredstvima iz budžeta pomogao da se u matičnoj školi uradi nova vodovodna i sanitarna mreža a da se u područnom odeljenju u Velikom Golovodu adaptira mokri čvor.