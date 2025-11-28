Stručni skup “Veštačka inteligencija – revolucija ili evolucija” u ponedeljak otvara ministar informisanja Boris Bratina, domaćin i organizator Radio Televizija Kruševac

Stručni skup pod nazivom “Veštačka inteligencija – revolucija ili evolucija” biće organizovan u ponedeljak od 10 časova u sali na četvrtom spratu Doma sindikata.

Stručni skup okuplja predstavinike ministarstava informisanja i teleokomunikacija i nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, IT sektora, medija i pravne struke, koji će razmeniti iskustva i informacije o praktičnoj primeni veštačke inteligencije u medijima.

Cilj ovog stručnog skupa je istražiti kako veštačka inteligencija menja medijsku industriju, koje su koristi i izazovi, te kako AI utiče na različite aspekte rada redakcija – od bržeg i preciznijeg proizvodnog procesa, do profesionalnih, etičkih, autorskih i pravnih pitanja. Fokusiramo se i na dobre prakse implementacije AI u medijima, rizike nepoverenja publike i na okvir za odgovornu upotrebu tehnologije.

Skup će otvoriti minisatr informisanja i telekomunikacija Boris Bratina i gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović, u predavači – panelisti su vrsni poznavaoci tematike koji će, svako iz svog ugla, rasvetliti fenomen veštačke medije i njeno prisustvo u medijima i budućnosti.

AGENDA SKUPA

• 09:00–09:45 Doček učesnika i gostiju i registracija

• 10:00 Uvodna reč organizatora (Đorđe Kovačević, direktor i glavni i odgovorni

urednik Radio televizije Kruševac

– pozdravna reč gradonačelnika Kruševca Ivana Manojlovića

– pozdravna reč Borisa Bratine, ministra informisanja i telekomunikacija

• 10.20 Uvodno predavanje o fenomenu veštačke inteligencije (Aleksandar Stamenković, direktor operacije City&Me)

• 11.00 Predavanje o implementaciji veštačke inteligencije u medije, obimu i načinima korišćenja, obučenosti novinara, opremljenosti medijskih kuća, najčešće korišćenim alatima i tehnikama koje menjaju medijski pejzaž, izazovima i ograničenjima (dr Aleksandar Lukić, posebni savetnik Ministarstva informisanja i telekomunikacija),

• 11.35 Predavanje o praktičnoj primena veštačke inteligencije u medijima / AI softveri, integracija AI u radne procese – automatizacija rutinskih zadataka, generisanje sadržaja, AI marketing (prof. dr Nebojša Bačanin Džakula, prorektor za nauku, rukovodilac programa za veštačku inteligenciju, redovni profesor Singidunum Univerziteta),

• 12.15 – 13.00 Pauza / ketering

• 13.00 Panel o etičkoj i odgovornoj upotrebi AI u medijima, poštovanju profesionalnih standarda, pristrasnosti algoritama, vlasništvu autorskih prava i zakonskoj regulativi i samoregulativi (Nikola Bićanin, pomoćnik ministra za informaciono društvo i informacionu bezbednost i Veljko Perović, pravnik), diskusija

• 13.50. Predavanje o lokalnim medijima u doba digitalnog prilagođavanja, pojedinačni modeli, održavanje poverenja u medije u lokalnoj sredini (Đorđe Kovačević, direktor i glavni i odgovorni uredenik Radio televizije Kruševac)

• 14.20 Završna reč (Zoran Tomić, savetnik ministra u Ministarstvu nauke, tehnološkog razvoja i inovacija), diskusija, zatvaranje radnog dela skupa, podela sertifikata učesnicima

• 14.50 – 16.00 Anketa među učesnicima o postignutim rezultatima i sugestije za buduće aktivnosti ovog karaktera, neformalno druženje