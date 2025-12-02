SAČUVAJMO SVAKU KAP: Ćišćenje na delu jezera Ćelije – akvatorijumu

Na delu jezeru Ćelije – akvatorijumu, održana je šesta Eko-akcija čišćenja u organizaciji ronilačke organizacije SOPAS, firme Henkel Srbija, i kruševačkih Vodovoda, ronilačkog kluba Viking uz podršku grada Kruševca, JKP-a i sportskih organizacija grada.

Očišćeno jezero Ćelije: Henkel započeo šestu sezonu projekta „Volim reku, a ti?“

Kompanija Henkel Srbija, u saradnji sa Savezom organizacija podvodnih aktivnosti Republike Srbije (SOPAS), već šestu godinu zaredom sprovodi projekat „Volim reku, a ti?“ koji ima za cilj očuvanje vodenih površina širom Srbije.

U subotu, 31. maja organizovana je akcija čišćenja jezera Ćelije, u blizini Kruševca, kada su zaposleni kompanije Henkel zajedno sa svojim saradnicima uklonili oko 900 kg otpada sa obale i površine jezera.

Ova akcija predstavlja tek početak ovogodišnjih aktivnosti, jer su slične ekološke inicijative planirane i na drugim lokacijama širom naše zemlje kao deo kontinuiranih napora kompanije Henkel da očuva prirodne resurse i podigne ekološku svest.

Aleksandra Radovanović, rukovodilac sektora za menadžment kategorija u kompaniji Henkel, istakla je da je ponosna na celokupan projekat, koji je tokom prethodnih pet godina doprineo uklanjanju više od 11 tona otpada.

„Pre pet godina započeli smo projekat „Volim reku, a ti?“ sa ciljem da doprinesemo očuvanju vodenih površina u Srbiji, uz uspešnu saradnju sa Savezom organizacija podvodnih aktivnosti Republike Srbije (SOPAS). Zahvaljujući partnerima i volonterima doprinosimo da jezero Ćelije, biser prirode i popularno izletište, bude još čistije i lepše. Kao kompanija posvećena održivosti, izuzetno smo ponosni što već šestu godinu zaredom imamo priliku da doprinesemo očuvanju vodenih površina u Srbiji. Lepota jezera Ćelije podseća nas koliko je važno da čuvamo prirodu i da svako od nas može i treba da doprinese stvaranju čistijeg i zdravijeg okruženja. “, rekla je Aleksandra Radovanović.

Predsednica SOPAS-a Božana Ostojić istakla je značaj nastavka saradnje sa Henkelom i dodala da je želja da se kroz ovakve akcije ljudi još više osveste i da svi zajedno doprinesemo lepšoj i boljoj životnoj sredini.

„Pitanja ekologije su danas goruća tema i zato je ključno da imamo svest o tome koliko je naš učinak presudan za očuvanje planete i mesta u kom boravimo i živimo. Izuzetno smo ponosni na postignute sjajne rezultate, ali moramo da znamo da je do svih nas, koliko budemo brinuli o okolini, toliko će nam i biti bolje. Zbog toga je ovaj projekat umnogome bitan“, naglasila je predsednica SOPAS-a.

Projekat „Volim reku, a ti?” podržava Henkelov poslovni sektor Consumer Brands pod okriljem kampanje „Promena počinje od nas“, a tokom prethodnih 5 godina organizovano je 30 akcija čišćenja, pri čemu je uklonjeno više od 11 tona otpada.