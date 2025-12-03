Trajal u četvrtfinalu Kupa Srbije

Fudbaleri Trajala iz Kruševca pobedili su Železničar u Pančevu rezultatom 2:1 (0:0) i plasirali se u četvrtfinale Kupa Srbije.

Trajal je posle velike pobede u gradskom derbiju protiv Napretka u prethodnoj rundi Kupa, sada izbacio još jednog superligaša – Železničar iz Pančeva.

U prvom poluvremenu nije bilo golova, međutim domaćin je od 7. minuta igrao sa igračem manje, jer je Ognjen Lukić dobio direktan crveni karton.

Uticalo je to na ishod meča, a Pančevci su se dobro držali u prvih 45 minuta. Međutim, u nastavku su viđena dva gola.

Najpre je 19-godišnji Ognjen Milošević doveo Trajal u vođstvo u 54. minutu, da bi Danijel Ranđelov u 57. udvostručio prednost gostiju.

Pokušao je strateg domaćih Radomir Koković izmenama nešto da učini, ali pitanje pobednika bilo je rešeno.

Železničar je na kraju samo uspeo da ublaži poraz golom Nikole Jovanovića u 88. minutu. Tim iz Pančeva je ovim porazom prekinuo niz od tri vezane pobede u svim takmičenjima, dok mu je ovo tek drugi poraz od kraja oktobra.

U narednoj rundi Trajal, koji inače igra Prvu ligu Srbije i nalazi se na 12. mestu, igraće protiv pobednika duela između Zemuna i Spartaka iz Subotice.