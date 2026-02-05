Filmska hit komedija “Svadba” u bisokopu Kruševac

Novi regionalni filmski hit, komedija „Svadba“, stiže i pre kruševačku publiku. Film je na repertoaru Bioskopa Kruševac 5. i 6. februara od 18 i 20 časova, kao i 7. i 8. februara u 16, 18 i 20 časova. Cena ulaznice je 400 dinara.

Poznati hrvatski privrednik na svoj rođendan saznaje da je pred bankrotom. Istovremeno ga iz Londona zove ćerka i saopštava da je trudna – otac deteta je sin srpskog ministra spoljnih poslova.

U duhu punokrvne balkanske anti-romantične komedije, film „Svadba“ donosi priču o dve porodice čiji odnos stalno oscilira između porodične topline i međunarodnog incidenta.

Uloge tumače Rene Bitorajac, Dragan Bjelogrlić, Linda Begonja, Vesna Trivalić, Roko Sikavica, Anđelka Stević Žugić, Nika Grbelja, Marko Grabež, Dejan Aćimović, Srđan Žika Todorović, Denis Murić, Marko Miljković, Nevena Nerandžić, Snježana Sinovčić-Šišković i Jelisaveta Seka Sablić.