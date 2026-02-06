Predstavljanje knjige “Petra sve je moguće” profesorke Ane Frlin

Sutra (7. februara), od 18 časova, u Maloj sali Kruševačkog pozorišta, biće predstavljena knjiga “Petra sve je moguće” profesorke Ane Frlin.

Na stranicama knjige, koje odišu optimizmom, nalaze se romansirane dnevničke beleške autorke- profesorke klavira, koja je u toku desetogodišnjeg rada sa devojčicom Petrom, potpuno slepom od rođenja, razvila poseban metod muzičkog obrazovanja. Dete iz male sredine dobilo je priliku da zakorači u veliki svet muzike, prvo kao učenik i izvođač, a potom i kao kompozitor.