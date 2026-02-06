U 2025. inspekcijske službe u Rasinskom okrugu formirale 12 hiljada predmeta

U Rasinskom upravnom okrugu radi 7 inspekcijskih službi koje su u nadležnosti ministarstava,odnosno republike i to su: inspekcija rada, tržišna sanitarna, veterinarska, fitosanitarna, poljoprivredna, i određeni broj pojedinaca inspektora – vodoprivredni, prosvetni i turistički.

U inspekcijskim službama u RO ima 63 zaposlena, od čega 56 inspektora.

Efikasnost inspekcijskih službi se prati na dnevnom nivou, a u 2025. godini Rasinski upravni okrug beleži 12 hiljada predmeta, odnosno prijava građana.

Za rad inspekcijskih službi najbitniji je rad na terenu i preventivno delovanje kroz upoznavanje subjekata inspekcijskog nadzora sa propisima i pravilnicima.