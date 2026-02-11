Ministarstvo odbrane najoštrije osuđuje trilateralni sastanak Albanije, Hrvatske i Prištine

Ministarstvo odbrane Republike Srbije najoštrije osuđuje trilateralni sastanak predstavnika Albanije, Hrvatske i privremenih institucija samouprave u Prištini, koji za cilj ima produbljivanje vojne saradnje i koordinacije, uključujući konkretne planove i aktivnosti bezbednosnog karaktera.

Ovakvo delovanje predstavlja otvoreno ignorisanje i grubo kršenje Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i Vojno-tehničkog sporazuma iz Kumanova. Kosovo i Metohija je sastavni deo Republike Srbije, pod privremenom upravom UN, a KFOR jedina legitimna oružana formacija na teritoriji KiM, sa jasno definisanim mandatom.

Pokušaji da se kroz regionalne vojne aranžmane dodatno institucionalizuju i osnaže tzv. Kosovske bezbednosne snage predstavljaju direktan udar na međunarodnopravni poredak i ozbiljnu pretnju miru i stabilnosti u regionu. Ovakvi potezi imaju potencijal da proizvedu dugoročne bezbednosne posledice i destabilizuju prilike na Zapadnom Balkanu.

Republika Srbija na ovaj vojni savez gleda kao na faktor pritiska i bezbednosni izazov za Srbiju i srpski narod na Kosovu i Metohiji. Naša država ostaje posvećena očuvanju mira, ali istovremeno jasno poručuje da neće dozvoliti ugrožavanje svojih vitalnih nacionalnih i odbrambenih interesa.