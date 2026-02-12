Uhapšeni zbog teške krađe

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu efikasnim radom rasvetlili su tešku krađu i uhapsili N. P. (1986), M. B. (1991) i A. B. (2003) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili ovo krivično delo.

Kako se navodi u saopštenju MUP-a, oni se sumnjiče da su 22. januara tokom noći provalili u magacinski deo jednog restorana iz kojeg su ukrali razne predmete ukupne vrednosti oko 1.000.000 dinara.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Kruševcu, osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni tužiocu.