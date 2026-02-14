Sveti Trifun tradicionalno obeležen u vinogradu Milana Milovanovića u Krvavici

Zaštitnik vinogradara Sveti Trifun tradicionalno je obeležen u vinogradu Milana Milovanovića u Krvavici.

Uz molitvu i blagoslov sveštenika za dobru i rodnu godinu, simbolično je orezanan prvi čokot vinove loze, preliven vinom i presečen slavski kolač.

U srpskoj tradiciji Sveti Trifun nije samo crkveni mučenik, već i snažan narodni svetac, duboko povezan sa zemljom, lozom i plodnošću godine. Veruje se da kakvo je vreme na Trifundan, takva će biti i godina za vino.

Sveti Trifun je i dan veselja. Vinogradari se okupljaju, pevaj i nazdravljaju mladim vinom, a tako je bilo i u selu Krvavica.