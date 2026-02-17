СРЕТЕЊУ ГОСПОДЊЕМ – ЦРКВЕНОМ И ДРЖАВНОМ ПРАЗНИКУ – посвећена је “Светосавска башта” Телевизије Крушевац

СРЕТЕЊУ ГОСПОДЊЕМ – ЦРКВЕНОМ И ДРЖАВНОМ ПРАЗНИКУ – посвећена је “Светосавска башта” која је на Програму Телевизије Крушевац од 16.30.
Гост “Баште” која је први пут емитована на Телевизији Крушевац, на Сретење Господње 2002. године, када је и национални државни празник установљен, је секретар Епархије протојереј ставрофор Драги Вешковац.
Говориће о значају празника и сусрета Старца Симеона са Господом Исусом Христом, као Богомладенцем који је, по закону, у 40. дан по рођењу унет у Јерусалимски Храм. Старац Симеон је зато и назван Богопримац, а дан по Сретњу, посвећен је њему и Светој Ани, која је такође сведок овог изузетног догађаја.
Како да сваки наш сусрет са другима буде осмишљен у духу Празника, и како човек уопште може да се сретне са Христом Спаситељем, да у складу са тим сусретом живи и за то непрестано благодари Господу, питање је наше “Светосавске баште”.
У другом делу емисије, Отац Драги ће говорити о изградњи Храмова у Крушевцу, околини и Епархији, која ове године обележава 15 година установљења, на челу са Духовним Оцем, Архиепископом и Митрополитом Господином Давидом.