U nedelju 11. Kruševački polumaraton, važiće privremena zabrana saobraćaja u više ulica u centru grada

Kruševački polumaraton, 11. po redu, održava se u nedelju, 15. marta. Pored takmičarskih trka: na 5 i 10 kilometara i polumaratona biće održane i dve revijalne trke: Trka zadovoljstva i trka Dečiji osmeh. Kruševački polumaraton organizuje Atletsko rekreativni klub “Maratonac”, pod pokroviteljstvom grada. Očekuje se učešće velikog broja takmičara iz zemlje i inostranstva.

Prijavljivanje za trke -Dečiji osmeh i Trku zadovoljstva, otvorene su do samog početka. Grad Kruševac poziva sugrađane da podrži učesnike polumaratona. Program polumaratona počinje u 11 sati.

Zbog održavanja polumaratona u Kruševcu, u nedelju 15. marta, biće uvedena privrevena zabrana saobraćaja u više ulica u centru grada. U subotu 14. marta od 16 sati, do završetka polumaratona u nedelju do 16 sati saobraćaj će biti zabranjen u Vidovdanskoj i Nemanjinoj ulici. U nedelju 15 marta od 8 do 16 časova za saobraćaj će biti zatvorene ulice duž trase trke koja obuhvata delove Kosovske, Ulice Kralja Aleksandra Ujedinitelja, Slatinske, Slobodana Jovanovića, Dostojevskog, Hajduk Veljkove, Dositejeve i Vidovdanske, kao i trgove Kosturnica, Fontana i Kosovskih junaka. Tokom trajanja zabrane ukinuta su i pojedina autobuska stajališta i važiće zabrana zaustavljanja i parkiranja na trasi polumaratona. Vozačima se savetuje da koriste alternativne pravce.