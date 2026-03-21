Upis dece u osnovnu školu od ponedeljka preko eUprave

Od ponedeljka, na portalu eUprave počinje zakazivanje termina za testiranje i upis dece u prvi razred osnovne škole. Prilikom upisa roditelji neće morati da nose dokumentaciju.

Kao i prethodnih nekoliko godina kancelarija za IT je upravo na portalu elektronske uprave, omogućava elektronsku uslugu, zakazivanje termina za testiranje i upis dece u prvi razred osnovne škole, vrlo jednostavna usluga koja omogućava roditeljima da odaberu termin kada njima to odgovara i da u tom terminu do 1. aprila do 31. maja oglasiti slobodne termine na portalu elektronske uprave.

Ako se ipak neko ne snalazi na portalu eUPrave ima mogućnost da se obrati kancelarija za IT, na svom portalu postoji kontakt koji je roditeljima dostupan 24 časa nedeljno.