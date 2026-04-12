Васкрс прослављен светом службом божјом у саборном храму у Крушевцу

Празник Свеславног Васкрсења Христовог у саборном храму у Крушевцу прослављен je светом службом божјом.
Нешто пре поноћи, звона храма светог Ђорђа објавила су почетак Пасхалног јутрења којим је отпочело слављење победе Живота над смрћу. Литију улицама града предводио је Високопреосвећени Митрополит Давид уз саслужење свештенства и ђаконства и присуство великог броја верника.
Након Пасхалног јутрења уследила је Света Литургија којом је началствовао Митрополит Давид.
Благољепију богослужења допринело је појање хора саборног храма, богослова и теолога епархије крушевачке.
Извор: Епархија крушевачка