Pripadnici Policijske uprave u Kruševcu sprovode manifestaciju “Sport u policiji 2026”, svečano otvaranje u subotu

Pripadnici Policijske uprave u Kruševcu sprovode manifestaciju “Sport u policiji 2026”. Svečano otvaranje manifestacije je u subotu 18. aprila 2026. godinu u 11,00 časova na sportskom terenu “Radomir Mićić-Miče” u Kruševcu.

Događaju će prisustvovati gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović, zamenica gradonačelnika Snežana Radojković, načelnica gradske uprave Vesna Anđelić, pomoćnica gradonačelnika za omladinu i sport Nevena Plavšić, većnica za sport Ljiljana Knežević, direktor Sportsgog centra Predrag Milenković i predsednik Sportskog saveza Kruševac Saša Stanojević.