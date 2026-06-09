Ministarka Milica Đurđević Stamenkovski u poseti Kruševcu

Milica Đurđević Stamenkovski ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja danas je bila u poseti Kruševcu, povodomm obilaska tri mlada vlasnika autoperionice, autoelektričarske radnje i muškog frizerskog salona.

Između ostalih, i u Rasinskom okrugu i ove godine bilo je veliko interesovanje za program GARANCIJA ZA MLADE u okviru koga su se prijavljivali mladi u velikom broju i dobili subvencije u iznosu od 380.000 dinara. za započinjanje sopstvenog posla. Među njima su i sada vllasnici autoperionice, eutoelektričarske radnje i muškog frizerskog salona+Filip Miljković, Nikola Veljković i Danijel Šabanović koje je obišla ministarska za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovsi i čestitala im preduzetničkom duhu i uspehu u poslovanju.

Ministarka je ovom prilikom rekla da subvencijama ua samozapošljavanje, adekvatnim ponudama za posao, prekvalifikacijama, obukama i drugim pogodnostima država Srbija daje mladima šansu koju oni iskoriste na pravi način.

Sa programom GARANCIJA ZA MLADE nastavićemo i u 2027. godini sa većim sredstvima, istakla je ministarka Stamenkovski.