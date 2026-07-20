Danas je Sveta Nedelja. Svetiteljka, rodom iz Anadolije, od pobožnih roditelja Doroteja i Jevsevije, koji je molitvom od Boga izmoliše. Izuzetne duhovne i telesne lepote, opredelila se da život svoj Bogu posveti. Gonjena od bezbožnih careva Dioklecijana i Maksimijana, koji i njene roditelje hrišćane – pogubiše.

Stradala je posle velikih muka, tokom kojih je Sam Gospod krepio. Pre nego što bi posečena mačem, Sveta Mučenica Nedelja rekla je: “Za mene je život za Hrista umreti.“ Nedelja kleče na kolena i uzdiže ruke k nebu, pa se pomoli Bogu, da Bog pomiluje i spase sve one, koji budu spomen njen slavili, i da upokoji njenu dušu zajedno sa dušom njenih roditelja.

Svršivši molitvu ona predade dušu svoju Bogu pre nego što se mač spusti na njenu glavu. Česno postrada i preseli se u večnu radost 289. godine u Nikomidiji. U Eparhiji kruševačkoj, Svetoj Nedelji, posvećen je Manastir u Petini.