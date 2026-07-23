У част празника Иконе Пресвете Богородице Тројеручицеу Цркви Покрова Пресвете Богородице крај Расине sutra ће бити служено Свеноћно Бденије и у наставку Света Литургија

У част празника Иконе Пресвете Богородице Тројеручице, са Благословом Његовог Високопреосвештенства Архиепископа и Митрополита крушевачког Господина Давида, сутра од 21 час, Навечерје Празника – у Цркви Покрова Пресвете Богородице крај Расине, биће служено Свеноћно Бденије, и у наставку Света Литургија.
У Покровском храму од почетка ВеликоГоспојинског поста, 13. августа прошле године, налази се копија Чудотворне Иконе Пресвете Богородице Тројеручице.
У свим Храмовима Епархије у част Иконе Богородице Тројеручице биће служена Света Литургија. Крушевац је пре равно 15 година добио свог епископа, који од 2024. године носи титулу Архиепископа и Митрополита.
Дан по Устоличењу и Хиротонији, Владика Давид први пут је служио Свету Архијерејску Литургију у Саборном Храму Светог Ђорђа у Крушевцу, управо на Дан празновања Иконе Пресвете Богородице Тројеручице.