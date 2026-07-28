Svetska zdravstvena organizacija je 2010. godine ustanovila 28. jul kao dan obeležavanja borbe protiv hepatitisa.

Cilj je da mobiliše javnost u podizanju svesti o globalnom opterećenju virusnim hepatitisom i mogućnostima njegove prevencije, a odabran je u čast rođendana nobelovca profesora Blumberga, koji je otkrio virus hepatitisa B i razvio prvu vakcinu protiv ove bolesti. Hepatitis je virusno zapaljenje jetre izazvano virusima hepatitisa (tip A, B, C, D, E, i drugi).

Virusi hepatitisa B i C se najčešće prenose putem krvi, mogu izazvati akutni i hronični oblik, a nelečen hronični hepatitis vremenom može dovesti do ciroze ili raka jetre. Među glavnim su uzročnicima karcinoma jetre, uzrokujući više od milion smrtnih slučajeva širom sveta godišnje.

Ovogodišnji slogan Svetskog dana borbe protiv hepatitisa “Hepatitis: razbijmo prepreke” poziva na hitnu akciju kako bi se uklonile finansijske, društvene i sistemske barijere – uključujući stigmu – koje stoje na putu eliminacije hepatitisa i prevencije raka jetre.