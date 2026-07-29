Expo karavan – Paviljon igre u nedelju, 2. avgusta, u Kruševcu

U susret specijalizovanoj izložbi EXPO, koja će 2027. godine biti održana u Beogradu, Ekspo karavan – Paviljon igre zaustaviće se u nedelju 2. avgusta u Kruševcu.

Posetioci će imati priliku da se upoznaju sa sadržajima EXPO 2027, ali i da učestvuju u brojnim aktivnostima namenjenim svim generacijama, istakla je pomoćnica gradonačelnika za sport i omladinu Nevena Plavšić.

Moto je “Grad Kruševac – tradicija budućnosti” a dešavaće se u centru grada na platou ispred Doma Sindikata. Sa svojim programima i radionicama učestvovaće RPK, PU “Nata Veljković”, Narodna biblioteka i Narodni muzej, Kulturni centar, Turistička organizacija grada, Kancelarija za mlade, Sportski savez i Sportski centar, etno udruženja, više kulturno-umetničkih društava. Program će se odvijati u dve faze: pre podne od 9 do 13 sati i popodne od 17 do 20 časova.