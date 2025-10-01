Adaptiranje poljoprivrede na sve izraženije klimatske promene

Klimatske promene imaju sve izraženiji uticaj na poljoprivredu. Suše i poplave postaju sve učestalije. Suše smanjuju dostupnost vode za navodnjavanje, dok poplave uništavaju useve i degradiraju zemljište.

U cilju da se srpska poljoprivreda adaptira na klimatske promene Evropska unija je pokrenula projekat “Jačanje otpornosti poljoprivrede na elementarne nepogode” koji sprovodi sa Organizacijom Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu – FAO.

Jedna od oblasti projekta posvećena je postavljanju demo polja koja će poljoprivrednicima pružiti značajne uvide i informacije o prednostima prilagođavanja svojih gazdinstava na klimatske promene.

Ekipa televizije Kruševac posetila je jedno demo polje u Kaoniku na parceli uglednog poljoprivrednika Nemanje Smiljkovića.