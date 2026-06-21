Razgovor s povodom: Snežana Aleksić i Nevena Plavšić, pomoćnice gradonačelnika Kruševca

U susret obeležavanju dana grada Kruševca, u emisiji “Razgovor s povodom” Radio-televizije Kruševac gostovale su Snežana Aleksić, pomoćnica gradonačelnika za društvene delatnosti i Nevena Plavšić, pomoćnica gradonačelnika za omladinu i sport.

Tokom razgovora,onde su se osvrnule na najznačajnije projekte realizovane u prethodnom periodu u oblastima obrazovanja, kulture, socijalne zaštite, omladinske politike i sporta, kao i na rezultate koji su doprineli unapređenju kvaliteta života građanja Kruševca.

Bilo je rečii o planovima lokalne samouprave za naredni period, novim investicijama i programima namenjenim mladima, sportistimai svim sugrađanima, kao i o aktivnostima koje će obeležiti dalji razvoj grada u ovim važnim oblastima.