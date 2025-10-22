Ministar Bratislav Gašić najoštrije osudio teroristički napad na građane ispred Skupštine

Ministar odbrane Bratislav Gašić najoštrije je osudio, kako je naveo, današnji teroristički napad na građane ispred Doma Narodne skupštine i ukazao da je taj zločin direktna posledica mržnje koju antidržavne snage planski i sistematski šire u društvu tokom prethodnih godinu dana.

“Pre svega, molimo Gospoda da naš sugrađanin, teško ranjen u ovom besomučnom, krvničkom napadu preživi. Uzdamo se u znanje naših lekara u Urgentnom centru i božju pomoć da se njegov život sačuva”, naveo je Gašić u pisanoj izjavi.

Prema njegovim rečima, ispred zdanja najvišeg zakonodavnog tela Srbije samo pukom srećom nije došlo do višestrukog ubistva.

“Ludilo se otelo kontroli. Sve ono na šta smo upozoravali svih ovih meseci upravo se desilo. Mržnja koju blokaderi i deo opozicije širi po medijima i društvenim mrežama, pozivi na linč i nasilje prema političkim neistomišljenicima, doveli su do toga da jedan ostrašćeni, zločinački um posegne za pištoljem i pokuša da pobije nedužne ljude ili da ih žive spali. Ovo je poslednji trenutak da se cela Srbija osvesti i shvati u kakvo zlo nas mogu odvesti ove strašne podele”, istakao je Gašić.

Pozvao je sve političke stranke, nevladine organizacije i javne delatnike da osude ovaj zločin i pokažu da su na strani normalnosti i vladavine zakona.

“Mi ne govorimo o ideološkim i političkim podelama. Mi govorimo o liniji koja deli razum i bezumlje, dobro i zlo. To što nam se danas dogodilo u srcu naše prestonice, jedan zločin iz mržnje, upravo je ta linija, i svako bira stranu sa koje će stati. Ovde ne može biti opravdanja, olakšavajućih okolnosti, nekog posebnog konteksta… Reč je o terorističkom napadu na građane koji, sem što su bili drugačijeg političkog stava, nisu ništa nažao učinili zločincu i njegovim podstrekačima”, naveo je Gašić.

Zahvalio je policiji na izuzetno brzoj reakciji i izrazio nadu da će pravosuđe takođe efikasno reagovati i počiniocu izreći pravednu kaznu.